Manresa (Barcelona) guarda un minut de silenci per l'assassinat d'un home de 45 anys el dimarts

MANRESA (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Manresa (Barcelona), Marc Aloy, ha lamentat l'assassinat d'un veí de 45 anys de Castellnou de Bages (Barcelona) la matinada del dimarts i ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular en la causa.
El líder municipal, acompanyat del conseller de Justícia de la Generalitat, Ramon Espadaler, de la delegada del Govern en la Catalunya Central, Èlia Tortolero, i de representants municipals ha presidit un minut de silenci a les 12.00 hores davant de l'Ajuntament.
"És obvi que alguna cosa ha fallat. Sabem que els autors no era la primera vegada que delinquien", ha dit Aloy.
Ha assegurat que la ciutat està emprant totes les eines que tenen al seu abast, però ha afegit que si la justícia "no és rigorosa i impecable amb els culpables, existeix un greu problema".
També ha cridat a totes les formacions polítiques a "fer pinya" per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense esquerdes davant d'uns fets tan greus que han copejat la ciutat: "Estem, estarem i arribarem on sigui necessari".