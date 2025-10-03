Manifestants per Palestina demanen no aixecar l'acampada a Barcelona davant de la presència de Mossos

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Un grup de manifestants han demanat davant de centenars de persones que no es vagin de la zona d'acampada a la plaça de la Carbonera de Barcelona, i han anunciat que "no aixecaran" el campament malgrat la presència de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra.
"A la flotilla l'han detingut, però no podran amb nosaltres. És important que aguantem les càrregues policials. Que la repressió no ens detingui!", ha pronunciat amb un megàfon una de les organitzadores de l'acampada.
A més, ha dit als manifestants que hi ha un punt sanitari per atendre qualsevol urgència, així com sopar popular per tot aquell que es quedi a passar la nit.
De moment, els Mossos no han carregat contra els manifestants, alguns d'ells asseguts al terra davant de la barrera policial, però han dissuadit als manifestants prop de les 20.20 amb gas lacrimògen.
La manifestació, amb la participació d'unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, ha finalitzat el seu recorregut a la zona de les Drassanes de Barcelona després d'haver-se iniciat a les 18.45 en plaça Urquinaona.