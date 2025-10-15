Manifestants per Palestina arriben al consolat d'Israel a Barcelona, que blinden els Mossos

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona --més de 50.000 segons els organitzadors-- han arribat aquest dimecres prop de les 20.00 hores al consolat d'Israel de la capital catalana, que la Brigada Mòvil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra blinda davant de l'arribada de la manifestació per Palestina.
A la seva arribada, els manifestants han avisat que les mobilitzacions no s'aturaran fins al "tancament definitiu" del consolat a la capital catalana.
La mobilització s'ha iniciat a les 18.00 hores davant de l'estació de Sants i ha transcorregut pels carrers Tarragona, Entença i l'Avinguda Diagonal, generant diversos talls de tràfic i afectacions en la mobilitat.
En el transcurs de la mobilització, els manifestants han cantat proclames com 'Visca visca visca la lluita Palestina' i 'Les terres robades seran recuperades', a més de criticar que no es paralitzi l'enviament d'armes a Israel, un estat "genocida" per a ells.
A més, alguns d'ells han encès bengales i han llançat pedres contra comerços per la seva vinculació amb el país hebreu.
La part davantera de la manifestació l'han encapçalat dues furgonetes de la Brimo i un helicòpter de la policia catalana sobrevola constantment la marxa per controlar el la seva direcció.
