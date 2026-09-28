Manifestants per l'habitatge tallen la Diagonal de Barcelona a l'altura del Palau de Congressos

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Centenars de persones han tallat aquest dilluns a la tarda l'avinguda Diagonal de Barcelona en el marc de la concentració convocada davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president Pedro Sánchez intervé en un acte, per exigir la renovació automàtica dels contractes de lloguer i el fre als desnonaments de persones vulnerables.
Els manifestants han tallat el trànsit sobre les 19.10 hores i, entre altres proclames, criden a la ciutadania a sumar-se a una vaga general per "blindar" els drets de l'accés a l'habitatge, que segons ells veuen en risc per l'especulació i els fons voltor.
També han recordat a Maricarmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada la setmana passada a Madrid, i han carregat contra el govern de Pedro Sánchez: "On està el govern progressista?".
La concentració s'emmarca en la visita de Sánchez als IV Premis de La Vanguardia al Palau de Congressos, altament blindat per furgonetes d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra.
La protesta l'ha convocat el Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, encara que també s'han sumat altres entitats com la Plataforma Antidesahucios.