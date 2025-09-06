Manifestants es concentren davant de l'Ambaixada d'Israel a Madrid en suport a la flotilla que va cap a Gaza

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
Un grup de manifestants s'han concentrat aquest dissabte davant de l'ambaixada d'Israel a Madrid en suport a la Global Sumud Flotilla sota el lema 'Stop genocidi. La flotilla no es toca!'.
La concentració es produeix després de la proposta presentada pel ministre de Seguretat Nacional d'Israel davant del Govern central per endurir la resposta a la potencial arribada d'una flotilla i que implica catalogar de "terroristes" els activistes que hi viatgen a bord.
El director de cinema Javier Fesser ha manifestat en la concentració que "el silenci no és una opció" davant de la situació actual a Gaza. "El que està passant no està gens relacionat amb la política ni amb la ideologia sinó amb una humanitat bàsica", ha declarat a Europa Press.
Per la seva banda, Lorent Saleh, guardonat amb el premi Sájarov del Parlament Europeu, ha denunciat el "genocidi que té lloc a Gaza" com a "veneçolà víctima de violacions de drets humans".
També hi han assistit el secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes, Agustín Yanel; la coordinadora de la seu Por Un Mundo Más Justo a Madrid, Amèrica Vázquez; i la secretària general del Sindicat d'Estudiants, Coral La Torre, que esperen que l'ajuda humanitària arribi a Gaza i han criticat que Europa "no està fent el que hauria".
"No té sentit que en dos anys gairebé hagin assassinat a 64.000 persones. Nens, dones, població civil... en contra de tota la normativa internacional. I que continuïn destruint un país sencer com és Palestina", ha insistit Yanel, subratllant que el Govern "hauria de fer efectiu el bloqueig d'armes a Israel".