Manifestacions de docents en vaga obliguen a desviar 6 línies de bus a Barcelona

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Manifestacions de docents en vaga han obligat a desviar des d'aquest dimarts a primera hora 6 línies de bus que circulen per la zona de la plaça d'Idelfons Cerdà a Barcelona.
Concretament, les línies afectades són l'H12, H16, X2, 46, 65 i 109, segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una publicació a X recollida per Europa Press.
Les manifestacions han obligat a tallar des del matí d'aquest dimarts trams de la Ronda Litoral (B-10), la Ronda de Dalt (B-20) i la Gran Via de les Corts Catalanes.