La manifestació del Pride a Barcelona compta amb Collboni, Urtasun, Dalmau i Menor

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
La manifestació del Pride Barcelona 2026 d'aquest dissabte compta entre els seus assistents amb l'alcalde, Jaume Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i els consellers de la Generalitat Albert Dalmau (Presidència) i Eva Menor (Igualtat).
També s'ha vist en el punt de partida a la tinent d'alcaldia Maria Eugènia Gay; la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany; la copresidenta del Grup Verds/ALE en el Parlament Europeu Terry Reintke, i el president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, entre altres.
Enguany la marxa té el lema 'Totes les realitats, un sol orgull' i ha partit sobre les 18.00 de la plaça Universitat, des d'on recorre la Gran Via fins a l'Arc de Triomf, lloc de lectura del manifest i de diversos concerts.