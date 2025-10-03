La manifestació per Palestina a Barcelona se salda amb 3 denunciats i 6 mossos ferits lleus

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han denunciat a tres persones per desordres públics aquest divendres a la tarda a Barcelona en el marc de la manifestació per Palestina i de rebuig a la intercepció de la Global Sumud Flotilla per l'Exèrcit israelià, a la qual han assistit unes 2.000 persones, ha informat el cos policial en un comunicat.
Segons el balanç provisional, durant la protesta 6 agents dels Mossos han resultat ferits lleus a causa del llançament de pedres i objectes.
Durant la manifestació no hi ha hagut cap detingut, però sí "diversos danys" en vehicles policials, segons han indicat les mateixes fonts.