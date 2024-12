La manifestació per l'habitatge al Pirineu reuneix 600 persones segons La Seu i 3.000 segons convocants

Cid (Comuns) i Casadevall (CUP) participen en la manifestació

LLEIDA, 6 (EUROPA PRESS)

Unes 600 persones segons la Policia Local de la Seu d'Urgell (Lleida) i 3.000 segons l'organització s'han manifestat aquest divendres a la tarda per l'accés a l'habitatge al Pirineu.

La manifestació, que ha començat a les 18 hores i en la qual han participat més de 40 organitzacions, ha estat convocada per Pirineu Viu, que rebutja "el turisme massiu i l'extracció de recursos naturals", segons el manifest de l'entitat.

Cap a les 19 hores els manifestants han tallat la carretera N-260 i després han anat davant l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per als discursos dels portaveus de l'organització.

PARAR ELS DESNONAMENTS

Un dels portaveus de Pirineu Viu, Bernat Lavaquiol, ha declarat als periodistes abans de la manifestació que demanen revocar l'habitatge turístic, regular els lloguers i "parar de manera immediata els desnonaments".

La pancarta principal ha estat 'Habitatge digne per un Pirineu viu: sostre, terra, vida' i també n'hi havia d'altres com 'Prou de pobles pessebre, volem poder viure en un Pirineu amb dignitat'.

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha declarat que la Generalitat ha de decidir si està del costat dels llogaters o de la gent que "negocia" amb els lloguers.

El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha dit que fa falta "un canvi radical per impulsar i tenir un habitatge per a totes les persones".