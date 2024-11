La manifestació per l'habitatge a Barcelona proposa una vaga dels pagaments de lloguer

Hi assisteixen dirigents d'ERC, Comuns i CUP i els líders d'UGT i CC.OO. de Catalunya

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres, organitzador de la manifestació d'aquest dissabte per la tarda a Barcelona, ha proposat durant la marxa una vaga dels pagaments de lloguer davant de la situació dels inquilins de no poder assumir el cost de l'habitatge.

Han assistit a la mobilització unes 22.000 persones segons xifres de la Guàrdia Urbana i unes 170.000 segons els organitzadors.

Entre els partits que la recolzen amb presència de dirigents han estat Elisenda Alamany, Eva Baró (ERC), Janet Sanz (Comuns) i Laure Vega (CUP), a més de l'exministra Irene Montero (Podemos), i també els líders d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco.

La marxa ha començat sobre les 17.10 a la plaça Universitat per recórrer el centre de la ciutat, amb la pancarta de capçalera 'S'ha acabat. Abaixem els lloguers. Per un habitatge digne per a tothom', i ha desembocat a la plaça Països Catalans.

En aquest punt els manifestants han proclamat els càntics més sonats de la jornada, com 'Rendistes culpables, govern responsable' i 'Abaixeu els lloguers o vaga cada mes' fins que han tingut lloc els discursos finals fins a les 20.05, quan la cua de manifestants encara no havia arribat al final del recorregut.

DISCURSOS

Allà hi ha parlat la portaveu del Congrés de l'Habitatge de Catalunya, Marta Espriu, que ha afirmat que aquesta és la manifestació per l'habitatge "més gran de la història de Catalunya".

La portaveu ha dit que a Catalunya "hi ha pisos de sobres, 400.000 pisos buits" i que per tant sobren rendistes, just abans de recordar les demandes dels sindicats, com la baixada del 50% dels lloguers i la recuperació dels pisos buits.

Espriu també ha fet una crida a la sindicalització i ha afegit que els rendistes són una minoria, finalitzant amb un "s'ha acabat".

La sindicalista de Riders X Drets Nuri Soto també ha fet referència a l'acció sindical: "Juntes podem destrossar el negoci dels especuladors".

'Juami', de la coordinadora de col·lectius de Parc Alcosa (València), ha intervingut per recordar el pas de la DANA, demanant la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón: "No són morts, són assassinats", i ha agraït a la ciutadania catalana l'ajuda després del desastre.

DAVANT DE LA CASA ORSOLA

Abans, la marxa havia parat davant de la Casa Orsola, que s'ha convertit en símbol d'aquestes reinvidicaciones, i on el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha fet un altre discurs.

Aragonès ha explicat des d'un balcó de l'edifici la situació dels seus veïns, que ha definit com a símbol de la lluita dels inquilins: "Aquest novembre fa tres anys que els van dir que havien d'anar-se'n, i aquí segueixen".

"Ni un euro més: vaga de lloguers", ha proclamat, i ha cridat a la desobediència enfront dels propietaris.

"Ens diuen ara que no és possible fer una vaga de lloguers. Doncs la farem. Els farem caure el negoci amb una vaga de lloguers", ha insistit.

"Som moltes i tenim les claus", ha afegit, mentre els assistents aixecaven i movien les seves claus.