La manifestació educativa arriba a les Drassanes de Barcelona, on hi ha acampats per la Flotilla

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Els estudiants i professionals educatius que s'han manifestat aquest divendres a Barcelona des de les 13 hores per Palestina han arribat cap a les 14.30 a la plaça de la Carbonera, a les Drassanes de Barcelona, on hi ha persones acampades en suport a la Global Sumud Flotilla des de dijous a la nit.
Universitaris, docents, personal d'atenció educativa (PAE) i educadors d'escoles bressol convocats pel Sepc i la CGT han iniciat la manifestació aquest divendres al voltant de les 13.10 hores "contra l'imperialisme genocida" a Palestina.
Al cant de 'Llibertat Palestina' i 'No és una guerra és un genocidi', han baixat per la ronda Sant Antoni per continuar pel carrer Sepúlveda i Viladomat, fins a l'avinguda Paral·lel.
Han acabat a la plaça de la Carbonera de Barcelona, on hi ha l'acampada en suport a la Global Sumud Flotilla, que preveu establir-se "permanentment", com a mínim, fins al 15 d'octubre, quan hi ha convocada una vaga de CCOO i la UGT a favor de Palestina.
En arribar, els manifestants han estat rebuts a les Drassanes per una pancarta que deia 'Aturem la maquinària de guerra capitalista'.
PINTADES DE 'BOICOT'
Durant el recorregut han enganxat adhesius en solidaritat amb Palestina a diferents establiments.
Han fet pintades de 'Boicot' i 'Genocides' als Burger King i McDonald's del Paral·lel, i en aquest últim també han llançat pintura vermella i ous.
També han cantat lemes com 'Visca la lluita armada del poble palestí', 'Universitat prou complicitat', 'Boicot Santander' i 'Des del riu fins al mar Palestina vencerà'.