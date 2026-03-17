La manifestació de docents talla l'A-7 a Tarragona en tots dos sentits

TARRAGONA 17 març (EUROPA PRESS) -
La segona vaga de docents que ha començat aquest dimarts ha tallat l'A-7 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Tarragona cap a les 11.15, informen fonts dels sindicats a Europa Press i confirma el Servei Català de Trànsit.
La protesta ha començat vora les 8 quan s'han tallat els accessos al Port de Tarragona per l'A-27, tot i que durant el matí s'han reobert.
La columna de manifestants s'ha desplaçat des d'aquest punt fins a l'A-7 i la previsió és arribar fins al centre de Tarragona, ja que a les 12.30 hi ha convocada la manifestació central a la plaça Imperial Tàrraco.