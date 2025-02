Un manifest demana educació de qualitat a Catalunya davant la "caiguda alarmant del nivell acadèmic"

Critiquen les "innovacions pseudocientífiques que menyspreen el coneixement"

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

Un manifest del Front Comú per una Educació de Qualitat, una coalició de docents, famílies i gent de la societat civil de Catalunya, ha exigit polítiques públiques que permetin una educació de qualitat per a tots els alumnes davant la "caiguda alarmant del nivell acadèmic".

En el manifest, consultat aquest dimarts per Europa Press, demanen fixar "alts estàndards acadèmics i ètics" a tota la xarxa pública d'educació i un currículum estructurat en matèries i basat en la transmissió de coneixements, que especifiqui quins coneixements s'han d'adquirir en cada curs i els criteris d'avaluació.

L'han impulsat l'Associació de Catedràtrics d'Ensenyaments Secundaris, el Col·lectiu Pere Quart, la Fundació Episteme, els impulsors del Manifest per a la Millora de l'Ensenyament Secundari, l'Observatori Crític de la Realitat Educativa, la Plataforma No al nou currículum, la Plataforma per l'Educació de Qualitat, el Seminari Ítaca d'Educació Crítica i Aspepc.Sps.

Creuen que l'empitjorament dels resultats i els índexs de benestar personal i social de l'alumnat s'han agreujat a mesura que les administracions han introduït "innovacions pseudocientífiques que menyspreen el coneixement, l'esforç i el sentit de la responsabilitat".

PETICIONS

"Tot i les bones intencions que les polítiques educatives actuals afirmen perseguir, el cert és que bona part dels fills i filles, principalment, de la classe treballadora corren el risc d'acabar l'escolarització sent persones immadures, professionals poc competents i ciutadans acrítics i indefensos", afegeixen.

Demanen exigir la superació de totes les matèries per graduar-se i restablir les recuperacions del setembre a l'ESO, ja que creuen que la rebaixa dels estàndards "perjudica l'autopercepció de l'alumnat, el fa dependent de suports que no tenen continuïtat en l'adultesa i limita les seves expectatives de futur".

Altres reivindicacions passen per proporcionar un reforç adequat per als alumnes amb dificultats d'aprenentatge; reconèixer el docent "com a autoritat pública"; garantir el dret a la llibertat de càtedra i protegir el professorat de coaccions; i controlar la qualitat de l'ensenyament mitjançant proves externes independents.