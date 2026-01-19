Mango impulsa el programa 'Craft Your Future' de formació en oficis de la moda

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Mango ha impulsat el programa 'Craft Your Future' que té com a objectiu formar perfils tècnics perquè siguin capaços d'afrontar els reptes de la indústria de la moda mitjançant una metodologia pràctica, col·laborativa i aplicada als desafiaments actuals, informa en un comunicat aquest dilluns.
El curs, desenvolupat en col·laboració amb l'escola de disseny LCI Barcelona, "vol donar resposta a un dels grans reptes de la moda: la manca de relleu generacional" en disciplines clau com el patronatge o la confecció que requereixen precisió artesanal, creativitat i adaptació a les necessitats del segle XXI.
El curs, subvencionat per Mango i que s'imparteix a les instal·lacions de la LCI Barcelona, dura 5 mesos i en aquesta primera edició, hi participaran una vintena d'alumnes, entre estudiants de disseny de moda que busquen una especialització tècnica en patronatge i confecció industrial, i professionals que desitgen actualitzar-se en processos digitals i sostenibles.
La iniciativa s'emmarca dins el pla estratègic 4E de Mango i, concretament, en la primera "E", 'Elevate', que posa en valor el 'craft' i la proposta de disseny diferencial de la companyia.
"LA NOSTRA IDENTITAT"
"El 'craft' forma part de la nostra identitat des de fa 40 anys: és el saber fer que dona valor a l'ofici de la moda i que està al cor de tot el que fem a Mango", ha explicat la directora de marca de Mango, Blanca Muñiz.
Durant el curs, els alumnes aprofundiran en patronatge industrial, confecció avançada, prototipatge digital i processos de qualitat, combinant innovació, sostenibilitat i desenvolupament tècnic, i compta amb un comitè d'experts integrat per professionals de la moda, l'educació i la comunicació.