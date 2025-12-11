Mango arriba a les 60 botigues als Estats Units amb una nova obertura a Chicago

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
Mango ha obert la seva primera botiga a l'estat d'Illinois, situada al Ritz-Carlton Residences de la North Michigan Avenue, a Chicago, amb la qual la cadena compta ara amb 60 botigues als Estats Units i preveu tancar l'any amb prop de 65, informa aquest dijous en un comunicat.
"Ampliar la presència de Mango a una ciutat com Chicago és un assoliment important per a tot l'equip de Mango i reafirma el nostre profund compromís amb els nostres clients nord-americans", afirma el director d'Expansió i Franquícies de l'empresa, Daniel López.
La nova botiga compta amb 1.000 metres quadrats de superfície, ofereix les línies Woman i Man, i incorpora el concepte New Med, d'inspiració mediterrània, que reflecteix "l'esperit i la frescor de la marca, combinant elements de singularitat local".
En col·laboració amb equips de construcció locals, Mango ha incorporat elements de disseny "amb un toc distintiu de Chicago, dotant la botiga de personalitat pròpia i reforçant la connexió amb la ciutat sense perdre la identitat de la marca".
Dins el seu pla d'expansió als Estats Units, Mango també ha inaugurat aquest desembre la quarta botiga a Manhattan, situada a 1976 Broadway, Lincoln Square, amb 800 metres quadrats de superfície i que s'afegeix a les de la 711 Fifth Avenue, 561 Broadway (SoHo) i Hudson Yards.