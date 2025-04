Manel Vidal reconeix un "ambient més bo" que fa dos anys per la situació del Barça

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'humorista Manel Vidal ha reconegut haver trobat un "ambient més bo" entre la gent aquesta diada de Sant Jordi respecte a fa 2 anys durant la signatura del llibre de 'La Sotana', a causa de la situació que ara viu el FC Barcelona.

En unes declaracions a Europa Press en la signatura del llibre 'La passada a l'espai' a Barcelona, Vidal ha valorat la simpatia de la gent que s'ha acostat per signar els seus exemplars: "Encara no hi ha ningú que hagi sobrepassat els límits de l'espai corporal", ha dit rient.

Respecte al futur del Barça, Vidal ha afirmat que quan la gent li pregunta quin serà, ell s'inventa diferents resultats perquè tothom quedi content, i ha afegit que s'ha trobat amb seguidors de l'Espanyol, "també respectables dins la seva espècie".