Manel Esteller renuncia com a director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras de Barcelona, Manel Esteller, ha renunciat al càrrec "per dedicar-se exclusivament a la recerca científica dins la mateixa institució com a cap del Grup en Epigenètica del Càncer", informa el centre en un comunicat recollit per Europa Press.

Esteller va renunciar a la direcció de l'Institut Josep Carreras aquest dimarts després que el centre l'apartés temporalment del càrrec al juny per avaluar la seva actuació durant els 5 anys al capdavant de la institució, segons van avançar el diari 'Ara' i TV3.

L'Institut Josep Carreras ha agraït a Esteller la seva tasca, que ha permès assolir "fites" com el creixement del centre fins a comptar amb 40 grups de recerca i més de 440 professionals, l'acreditació com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa i l'entrada en diversos programes europeus.

El patronat de l'Institut ha engegat el procés per elegir un nou director que lideri la institució els pròxims anys i, durant aquest procés, serà el president de la Comissió Delegada del Patronat de l'Institut, Evarist Feliu, qui exercirà com a director en funcions.

L'Institut Josep Carreras, constituït conjuntament per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Internacional Josep Carreras el 2010, també ha desitjat a Esteller "èxits i encerts en la recerca".