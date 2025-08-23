Manchón (PP) exigeix al Govern actuar davant "del col·lapse d'urgències als hospitals" de Catalunya

BARCELONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de salut del PP al Parlament de Catalunya, Hugo Manchón, juntament amb el diputat per Girona Jaume Veray han presentat una bateria de preguntes parlamentàries i una proposta de resolució per exigir al Govern una actuació urgent davant del "col·lapse de les urgències als hospitals".
El partit ha pres aquesta decisió després de les reclamacions del sindicat SATSE sobre la situació als hospitals com els de Calella (Barcelona), Blanes i Palamós (Girona), informa en un comunicat aquest dissabte.
Manchón ha assenyalat que el Govern "no pot continuar mirant cap a una altra banda" mentre, en les seves paraules, milers de pacients esperen hores i els professionals treballen al límit.
El portaveu ha reclamat una "planificació realista i més inversió en recursos humans i estructurals", per la qual cosa el PP exigeix reforçar les plantilles, millorar la previsió de contractacions i accelerar les inversions en infraestructures hospitalàries.
"Tant de bo posés el PSC en la gestió de la sanitat les mateixes ganes que posa a cedir als capritxos polítics dels seus socis independentistes", ha assegurat Manchón, que també ha apuntat que el seu partit fa mesos que alerta de la situació.