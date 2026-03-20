Mama Dousha evoluciona el seu so en el nou disc 'Tothom te raó'

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
El cantant barceloní Mama Dousha ha publicat aquest divendres el nou disc 'Tothom te raó', l'àlbum "més madur" amb el qual evoluciona el seu so, ha informat Promo Arts Music en un comunicat.
El nou projecte s'ha gestat durant unes sessions de composició conjuntes amb els productors Joan Borràs d'Oques Grasses, Scotty DK i Guillem Baptista "en una experiència compositiva plural i enriquidora".
Compta amb 9 cançons, tot i que no s'ha avançat cap single, i es presentarà en la Telecogresca, a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) --el 28 de març-- i en el Festival Ítaca de Girona --el 4 d'abril-- en una gira de més de 30 concerts per Catalunya.