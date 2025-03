La majoria de les comunitats del PP, disposades a acudir als tribunals pel repartiment de menors migrants

MADRID 18 març (EUROPA PRESS) -

La Comunitat de Madrid, Aragó, Cantàbria, Galícia, Andalusia i Castella i Lleó són les regions que han anunciat i mostrat la seva disposició a acudir als tribunals després de l'acord pactat aquest dimarts entre el Govern i Junts per reformar l'article 35 de la Llei d'Estrangeria per al repartiment de menors migrants no acompanyats.

En concret, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avançat que portarà davant dels tribunals i la Unió Europea (UE) l'acord "lamentable" de repartiment de menors migrants i ha criticat la política migratòria del president del Govern central, Pedro Sánchez.

En termes semblants s'ha pronunciat el president d'Aragó, Jorge Azcón, que ha anunciat que quan es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest reial decret, els serveis jurídics de la comunitat autònoma ho estudiaran per presentar un recurs davant dels tribunals espanyols i europeus.

Per la seva banda, el Govern de Cantàbria ha tornat a reclamar a l'Executiu de Pedro Sánchez "lleialtat institucional, informació i col·laboració" de cara al repartiment dels menors migrants que arriben solos a Espanya entre les comunitats autònomes.

També els presidents d'Andalusia, Juanma Moreno, i de Galícia, Alfonso Rueda, tots dos del PP, han criticat aquest dimarts la "falta d'informació" del Govern central a les comunitats autònomes sobre el repartiment de menors migrants no acompanyats, i no han descartat un possible recurs als tribunals.

Així mateix, el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciat que ha donat instruccions als serveis jurídics de la regió per recórrer el reial decret de repartiment de menors migrants i les normes de desenvolupament després de l'absència d'una comunicació oficial per part del Govern sobre el repartiment que, ha incidit, hauria de ser "acordat i mai imposat".