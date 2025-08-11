La majoria dels usuaris estan de tornada al càmping del Vendrell (Tarragona) després de l'incendi

TARRAGONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha explicat que la "immensa majoria" dels usuaris han pogut tornar a les seves parcel·les al càmping del Vendrell (Tarragona) després de l'incendi --ja controlat-- que ha obligat a desallotjar-los preventivament i que s'ha originat sobre les 3.17 hores d'aquest dilluns.
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat un incendi que ha desallotjat completament un càmping del Vendrell (Tarragona), que s'ha concretat al voltant d'unes 1.700 persones, ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El foc s'ha iniciat simultàniament en dos llocs del recinte: el primer, ja controlat, ha cremat unes 12 caravanes en 16 parcel·les i el segon, ja extingit, ha cremat 2 caravanes i 1 turisme en 2 parcel·les.