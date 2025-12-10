El Mago Pop anuncia una gira mundial a partir del 2027 que començarà al Bernabéu de Madrid

Compra els drets de 'Mar i cel' a Dagoll Dagom i el musical tornarà en un futur al Teatre Victòria
BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -
L'artista Antonio Díaz 'El Mago Pop' ha anunciat aquest dimecres que farà una gira mundial d'estadis a partir del 2027 que començarà al Santiago Bernabéu de Madrid i finalitzarà a l'Spotify Camp Nou de Barcelona.
En un acte al Teatre Victòria de Barcelona acompanyat d'actors com Helen Hunt, Aaron Paul, Paz Vega, Aitana Sánchez Gijón, Michelle Rodríguez, Leonor Watling i Billy Zane, entre d'altres, el mag ha assegurat: "Sento que és el pas que ens toca".
"Això mai no s'ha fet, és una platja sense petjades", ha assegurat El Mago Pop, qui ha assegurat que el motiva buscar la sorpresa davant 60.000 o 70.000 persones.
Ha dit que li fa molta il·lusió començar la gira al Bernabéu de Madrid i finalitzar-la a Barcelona, sense precisar encara el títol de l'espectacle i les dates: "Quan vam fer 'Nada es imposible', pensava que duraria 2 anys i hi hem estat 10".
HISTÒRIA DEL TEATRE A CATALUNYA
El Mago Pop també ha anunciat que ha comprat els drets del musical 'Mar i cel' a Dagoll Dagom i que l'espectacle tornarà en un futur al Teatre Victòria de Barcelona.
"És història del teatre a Catalunya", ha dit Díaz, després que la companyia Dagoll Dagom s'acomiadés dels escenaris el passat 13 de juliol amb l'última funció de 'Mar i cel'.