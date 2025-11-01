'Magallanes', de Lav Diaz, i 'The mastermind', de Kelly Reichardt, Espiga d'Or ex aequo de la 70 Seminci

VALLADOLID, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La pel·lícula 'Magallanes', del cineasta filipí Lav Diaz, i 'The mastermind', de la nord-americana Kelly Reichardt, s'han alçat amb l'Espiga d'Or ex aequo de la 70 edició de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci).
El jurat ha donat a conèixer aquest dissabte, 1 de novembre, als guanyadors en la lectura del palmarès, on ha destacat el llargmetratge de Diaz, de coproducció catalana sobre el navegant portuguès Fernando de Magallanes, encarnat per Gael García Bernal, per tractar-se d'una proposta estètica, fotogràfica i temporal "extraordinària" que aborda a una figura històrica per "rellegir la història colonial des d'una perspectiva crítica".
"Interroga la relació entre el poder i la història", ha posat en valor, per subratllar, així mateix, "la seva ambició narrativa, el seu rigor formal i la seva singular manera d'articular la reflexió històrica amb l'experiència cinematogràfica".
Així mateix, el jurat ha decidit lliurar l'Espiga d'Or a 'The mastermind', llargmetratge protagonitzat per Josh O'Connor i dirigit per Kelly Reichardt amb "sensibilitat" i una "mirada íntima sobre la fragilitat humana".
Aquest drama amb tints còmics, ambientat en uns Estats Units dels 70 marcats per la Guerra de Vietnam, ha estat reconegut per tractar-se d'un treball "coral", de "elegància i ironia", que "deconstrueix les regles del gènere i revela el que s'oculta darrere de l'acció, el desig, la il·lusió i el fracàs", tot això a partir de narrativa que "juga amb les convencions de cinema d'atracaments".
La decisió del jurat, composat per Elena López Riera, Laurentina Guidotti, Serge Toubiana, João Pedro Rodrigues i Mihai Chirilov, d'atorgar l'Espiga d'Or ex aequo no és inèdita en la història de Seminci, doncs al llarg de les seves set dècades, ha succeït en tres ocasions, el 1963, 1971 i 1984.
L'Espiga de Plata, per la seva banda, ha recaigut en la pel·lícula 'Silent friend', de la cineasta hongaresa Ildikó Enyedi, una proposta de "poderosa narrativa" a través de la "comunicació silenciosa" per reflectir la relació entre els éssers humans i les formes de vida no humanes. El jurat ha ressaltat el "profund significat" d'aquest film i la capacitat de la directora per submergir al públic en un món on la naturalesa i els seus "enigmes" semblen "més propers".
La pel·lícula d'Enyedi també s'ha fet amb l'Espiga Verda que lliura la Setmana val·lisoletana. En aquest cas, el jurat d'aquest guardó ha aplaudit la "recofortante mirada en un món en crisi" que ofereix aquesta hsitoria amb un arbre com a "protagonista". "Advoca per l'entesa entre espècies. Et fa sortir del cinema millor del que entres", ha postil·lat.
ELS ARGENTINS EZEQUIEL SALINES I RAMIRO SONZINI, MILLOR ADREÇA
D'altra banda, el jurat de la Secció Oficial ha decidit lliura el Premi Ribera de Duero a la Millor Direcció als argentins Ezequiel Salines i Ramiro Sonzini, directors del llargmetratge 'La noche está marchádose ya'.
"Amb tendresa i lucidesa, ens recorda el poder del cinema com a espai de trobada i de resistència política", ha assenyalat el jurat sobre aquesta cinta, per reivindicar el treball d'aquests cineastes en el moment "tan advers per a la creació audiovisual Argentina".
En la categoria d'interpretació en la Secció Oficial a concurs, el Premi a Millor Actriu se l'ha portat la nord-americana Eva Victor pel seu paper a 'Sorry, baby', film sobri sobre abusos sexuals que ella mateixa dirigeix.
El Premi a Millor Actor ha recaigut en el britànic Harry Melling per la seva interpretació a 'Pillion', debut de Harry Lighton en la direcció, en el qual el guardonat comparteix pantalla amb l'actor suec Alexander Skarsgard en una relació de dominació.
A més, el jurat ha decidit donar un Esment Especial en interpretació als actors Lionel Corral Bernal, Alicia Corral Bernal i Lione Corral per 'Lionel', òpera primera de l'espanyol Carlos Saiz en la qual aquesta família real, sense experiència actoral, s'interpreta a si mateixa.
En les categories més tècniques, el nord-americà Chistopher Blauvelt ha aconseguit el Premi a la Millor Fotografia pel seu treball en 'The mastermind'; Nill Feller s'ha fet amb el Premi José Salcedo al Millor Muntatge per 'Yes' --film de l'israelià Nadav Lapid--, i Fernando Franco i Begoña Arostegui han resultat premiats amb el Miguel Delibes a Millor Guió pel seu text en la hispà uruguaiana 'Subsuelo'.
GUARDONS D'ALTRES SECCIONS
En la secció Punt de Trobada, el jurat ha conferit el principal premi a 'La risa y la navaja', del portuguès Pedro Pinho; el Premi Especial Fundos a l'espanyola 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín, i el guardó ESCAC a la millor direcció de primera o segona pel·lícula a 'Kika', de la francesa Alexe Poukine, mentre 'Nino', de Pauline Loquès, ha rebut un esment especial en aquest apartat.
En Alquímies, s'ha concedit el Gran Premi a 'Bulakna', de la portuguesa Leonor Noivo, sobre dones filipines obligades a deixar el seu país per servir com a treballadores domèstiques a Occident; i s'ha distingit amb un esment especial a 'Memory of princess Mumbi', del director kenyà-suís Damien Hauser.
L'uruguaià Federico Veiroj ha conquistat, d'altra banda, el Gran Premio Temps d'Història amb 'Cara a cara', mentre el Premi Especial Temps d'Història ha estat per a la ucraïnesa Vladlena Sandu per 'Memory', i s'ha decidit un Esment especial para 'Notes of a true criminal, dels també ucraïnesos Alexander Rodnyansky i Andriy Alferov.
També en Temps d'Història, el Premi Doc. Espanya ho ha rebut Candela Sotos per 'Yrupe', amb esment especial per a 'Los cangrejos', de Rubén Eixuga. Tots dos cineastes espanyols.
D'altra banda, el Premi Pilar Miró a la millor nova direcció espanyola ha reconegut el debut de Lucía Aleñar a 'Forastera --protagonitzada per Zoe Stein--, mentre el Premi Miniminci se l'ha portat 'Super Charlie', de Jon Holmberg, i el Premi Seminci Jove 'Good boy', de Jan Komasa.
PREMIS A CURTMETRATGES
En l'apartat de curtmetratges, el jurat ha premiat amb l'Espiga d'Or a 'Living stones', de Jakob Ladányi Jancsó, i ha amb les Espigues de Plata a 'Dog alone, de Marta Reis Andrade, i 'No skate!', de Guil Sela. El Premi al Millor Curtmetratge Europeu ha recaigut en 'Mercy', d'Hedda Mjoen.
En la Secció Oficial de Curtmetratges Espanyols, 'Gairebé setembre', de Lucía G. Romero, ha guanyat el primer premi, al mateix temps que s'ha determinat un esment especial per 'Abortion party', de Julia Mellen.
Igualment, 'Darshan', d'Alberto Allica, s'ha alçat amb el Premi Castella i Lleó en Curt, i el nou premi Projecto Curt Movistar Plus+ s'ha assignat a 'El cos en qüestió', de María Herrera.
ALTRES PREMIS
D'altra banda, el film 'Between dreams and hope', de la iraniana Farnoosh Samadi ha estat reconegut amb el Premi Espigola Arc de Sant Martí, i en l'apartat de l'Espiga Verda atorgat a 'Silent friend', s'ha fet un esment especial a 'Hair, papi, water', de Nicolas Graux i Truong Minh Quy.
El jurat del premi Fipresci, per la seva banda, ha distingit com la pel·lícula més valorada de la Secció Oficial a 'Dos fiscales', del realitzador ucraïnès Sergei Loznitsa.
A més, 'Hamnet', de Chloé Zhao, i 'A sad and beautiful world', de Cyril Aris, han triomfat com les favorites dels espectados amb el Premi del Públic Nord de Castella en Secció Oficial i Punt de Trobada, respectivament.
Finalment, la mirada de les noves generacions representada pels nou integrants del Jurat Jove s'ha decidit en Secció Oficial per 'El sendero azul', del brasiler Gabriel Mascaro, i en Punt de Trobada, per 'Wild foxes', del belga Valéry Carnoy.
En curtmetratges, el Jurat Jove ha premiat en l'apartat de Castella i Lleó en Curt, '15 días con 15 anños', de Dacio de les Heras.