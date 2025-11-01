'Magallanes', de Lav Diaz, i 'The mastermind', de Kelly Reichardt, Espiga d'Or ex aequo de la 70 Seminci

VALLADOLID, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La pel·lícula 'Magallanes', del cineasta filipí Lav Diaz, i 'The mastermind', de la nord-americana Kelly Reichardt, s'han alçat amb l'Espiga d'Or ex aequo de la 70 edició de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci).
El jurat ha donat a conèixer aquest dissabte, 1 de novembre, als guanyadors en la lectura del palmarès, on han destacat el llargmetratge de Diaz, de coproducció catalana, sobre el navegant portuguès Fernando de Magallanes per tractar-se d'una proposta estètica, fotogràfica i temporal "extraordinària".
"Interroga la relació entre el poder i la història", ha posat en valor, per subratllar, així mateix, "la seva ambició narrativa, el seu rigor formal i la seva singular manera d'articular la reflexió històrica amb l'experiència cinematogràfica".
Així mateix, el jurat ha decidit lliurar l'Espiga d'Or a 'The mastermind', de Kelly Reichardt, per un treball "coral", de "elegància i ironia", per "deconstruir les regles del gènere i revelar el que s'oculta darrere de l'acció, el desig, la il·lusió i el fracàs", tot això a partir de narrativa que "juga amb les convencions de cinema d'atracaments" i una "mirada íntima sobre la fragilitat humana".
D'altra banda, s'ha atorgat l'Espiga de Plata a la pel·lícula 'Silent friend', de la cineasta hongaresa Ildikó Enyedi.