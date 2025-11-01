Publicat 01/11/2025 12:33

'Magallanes', de Lav Diaz, i 'The mastermind', de Kelly Reichardt, Espiga d'Or ex aequo de la 70 Seminci

La cineasta hongaresa Ildikó Enyedi es porta l'Espiga de Plata per 'Silent friend'

Imatge de la pel·lícula 'Magallanes', de Lav Diaz, protagonitzada per Gael García Bernal.
La pel·lícula 'Magallanes', del cineasta filipí Lav Diaz, i 'The mastermind', de la nord-americana Kelly Reichardt, s'han alçat amb l'Espiga d'Or ex aequo de la 70 edició de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci).

El jurat ha donat a conèixer aquest dissabte, 1 de novembre, als guanyadors en la lectura del palmarès, on han destacat el llargmetratge de Diaz, de coproducció catalana, sobre el navegant portuguès Fernando de Magallanes per tractar-se d'una proposta estètica, fotogràfica i temporal "extraordinària".

"Interroga la relació entre el poder i la història", ha posat en valor, per subratllar, així mateix, "la seva ambició narrativa, el seu rigor formal i la seva singular manera d'articular la reflexió històrica amb l'experiència cinematogràfica".

Així mateix, el jurat ha decidit lliurar l'Espiga d'Or a 'The mastermind', de Kelly Reichardt, per un treball "coral", de "elegància i ironia", per "deconstruir les regles del gènere i revelar el que s'oculta darrere de l'acció, el desig, la il·lusió i el fracàs", tot això a partir de narrativa que "juga amb les convencions de cinema d'atracaments" i una "mirada íntima sobre la fragilitat humana".

D'altra banda, s'ha atorgat l'Espiga de Plata a la pel·lícula 'Silent friend', de la cineasta hongaresa Ildikó Enyedi.

