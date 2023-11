Madonna visita a Barcelona la Casa Batlló i la Sagrada Família després dels seus dos concerts

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La cantant Madonna ha visitat aquest divendres a la tarda a Barcelona la Casa Batlló, edifici de l'arquitecte Antoni Gaudí i un dels atractius turístics del passeig de Gràcia, després la Sagrada Família i tot seguit se n'ha anat cap a l'Aeroport de Barcelona.

Després dels dos concerts previstos a Barcelona les dues últimes nits, ha entrat a la Casa Batlló a les 15.35 amb dues persones: en baixar del cotxe que la portava, diversos mossos d'esquadra li han fet un passadís entre els molts turistes que hi sol haver a l'entrada principal.

Ha sortit al cap d'una hora per una porta secundària i protegida també per un grup de mossos, després de passar almenys per la primera planta i pel pati posterior de l'edifici, del 1912.

Posteriorment ha anat a la basílica de la Sagrada Família, de la qual ha sortit a les 16.50 després d'una hora de visita, i s'ha dirigit a l'Aeroport de Barcelona.

La cantant anava vestida de negre, amb gorra, trenes i ulleres de sol, i ha sorprès els vianants i turistes que hi havia al carrer.

El pròxim concert de la seva gira de comiat serà el dilluns 6 de novembre a Lisboa (Portugal).