Madonna es reafirma com la reina del pop al Palau Sant Jordi de Barcelona

"Aquest espectacle és la història de la meva vida a través de la música i el ball", defensa a l'inici

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

Madonna s'ha reafirmat com la reina del pop aquest dimecres en un Palau Sant Jordi de Barcelona amb 'sold out' i més de 18.000 entrades venudes on ha repassat els seus 40 anys de carrera dins la gira mundial 'The Celebration Tour', que va començar el 14 d'octubre a Londres (Regne Unit) i que inclou 78 concerts a 15 països.

L'estrella, que ha aparegut gairebé una hora i mitja més tard del previst, ha començat amb magnificència recompensant al públic per l'espera amb un potent 'Everybody', vestint un frac amb pedreria i convertint l'escenari en una gran pista de ball al costat d'una vintena de ballarins mentre desfilava per una passarel·la fins al centre de la pista.

"Us vull donar la benvinguda a la meva història: aquest espectacle és la història de la meva vida a través de la música i el ball", ha confessat als assistents, als qui també ha expressat la seva il·lusió per tornar a Barcelona, on va actuar per darrera vegada al 2015, i rememorant els seus inicis en la música ha agafat la guitarra per entonar 'Burning up'.

En un escenari inspirat en Manhattan i sota una gegant bola de discoteca, ha viatjat als anys 80 amb cançons com la icònica 'Holiday', de l'àlbum 'Madonna' publicat el 1983, així com 'Live to tell', de 'True Blue' (1986) i 'Like a prayer', inclosa al seu quart àlbum d'estudi amb el mateix nom, que va sortir a la llum el 1989.

La guanyadora de set premis Grammy, entre ells el de Millor Àlbum de Pop al 1999 per 'Ray of Light', ha fet seu el lloc quan ha sigut el torn d''Erotica' i 'Papa don't preach', i lluint un vestit de lenceria vermell i unes botes altes de color negre i sempre seguida pel seu exèrcit de ballarins ha interpretat 'Justify my love' i 'Fever'.

CANTA 'BAD GIRL' AMB LA SEVA FILLA Al PIANO

El públic ha embogit amb la versió de 'Hung Up' que signa amb la dominicana Tokischa i ha rebut amb la mateixa eufòria a una de les filles de la cantant, Mercy James, que ha interpretat al piano 'Bad girl' sense deixar de mostrar complicitat amb la seva mare, que amb 330 milions d'àlbums venuts continua sent l'artista femenina que més discos ha venut en la història.

Madonna (Estats Units, 1958) ha seguit repassant èxits com 'Vogue', 'Human nature' i 'Crazy for you' davant unes pantalles que contextualitzaven cada tema amb cèlebres moments de la seva carrera, com el famós petó amb Britney Spears als MTV Video Music Awards del 2003 o fragments dels seus videoclips més icònics.

REIVINDICA LA INCLUSIVITAT I VERSIONA 'SURVIVE'

S'ha dirigit el públic per recordar que ha lluitat tota la seva vida pels drets LGTBI i que "la idea que hi ha vides que importen més que altres és el que falla al món", després del qual ha reivindicat la inclusivitat i l'hospitalitat i ha interpretat una versió de 'Survive' de Gloria Gaynor.

El moment més emotiu ha arribat amb 'L'illa bonica' i 'Argentina', que ha cantat portant com a capa la bandera LGTBI mentre es projectaven imatges de cantants com David Bowie, Sinéad O'Connor i Nina Simone, i ho ha rematat amb 'Ray of light', una versió del 'Billie Jean' de Michael Jackson i el seu ineludible 'Like a virgin'.

17 VESTUARIS I COL·LABORACIÓ DE QUATRE DELS SEUS FILLS

Després d'un últim canvi de vestuari, la reina del pop ha segellat el treball amb 'Give m'all your luvin' i 'Bitch I'm Madonna', ambdues col·laboracions amb la rapera Nicky Minaj, posant punt i final a un concert de dues hores, amb 17 canvis de 'look' i aparicions de quatre dels seus fills en algun moment a l'escenari, al qual tornarà a actuar aquest dijous 2 de novembre.

Originalment estava previst que la gira comencés als Estats Units i el Canadà, uns concerts que Madonna va haver de posposar a causa d'una infecció i que va reprogramar per després del seu pas per Europa, per la qual cosa 'The Celebration Tour' aterrarà a Nova York el 13 de desembre i finalitzarà el 15 d'abril a Austin.

SIS CONCERTS A LONDRES AMB ENTRADES ESGOTADES

Després de Barcelona, seguirà amb altres dobles cites a Lisboa (Portugal), Paris (França), Colònia (Alemanya), Milà (Itàlia), Berlín (Alemanya) i Amsterdam (Països Baixos), abans d'acomiadar-se d'Europa amb dos concerts a Londres el 5 i 6 de desembre, els quals seran la cinquena i sisena vegada que actua a la capital britànica dins de la gira, totes amb entrades esgotades.

Segons la promotora Live Nation, són més de 200 les persones que formen part de l'equip itinerant de 'The Celebration Tour', 25 de les quals es dediquen únicament al vestuari, en una gira que també compta amb 80 tones d'equips de producció, tres gimnasos portàtils i tres fisioterapeutes.