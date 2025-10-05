El macrotall de 16 mesos a la R3 de Rodalies comença el dimarts amb 43.000 plaçes diàries de bus

És duplicarà la via de Parets a La Garriga i és realitzaran treballs a Montcada (Barcelona)
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El macrotall de 16 mesos per desdoblar la via entre Parets del Vallès i La Garriga (Barcelona), i acabar amb la via única en aquest tram de la línia R3 de Rodalies, començarà aquest dimarts 7 d'octubre amb un pla alternatiu de transport (PAT) que preveu 43.000 plaçes de bus diàries.
En concret, aquest dimarts comença una primera fase de lss obres que tallarà el tram entre les estacions de Montcada Bifurcació i La Garriga i que afectarà a 20.000 usuaris diaris fins a març de 2026.
Per poder desplaçar-es, els viatgers hauran d'utilitzar el centre neuràlgic d'autobusos que s'establirà a l'estació de Barcelona-Fabra i Puig, donis d'on podran agafar busos directes o amb parades cap a Centelles, Vic o La Garriga.
Els busos tindran una freqüència d'entre 10 i 15 minuts i, segons va explicar el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, faran que s'incrementi el temps de viatge de l'usuari de 20 a 30 minuts en comparació del que és trigava fins al moment a fer aquest trajecte.
La magnitud del tall es deu al fet que l'obris de duplicació de la via entre Parets i La Garriga, que compten amb una inversió de 140 milions d'euros, coincidiran amb els treballs per instal·lar un nou sistema de gestió de tràfic en l'estació de Montcada.
SEGONA FASE
Una vegada acabats els treballs a Montcada, començarà la segona fase de tall, que s'allargarà de maig de 2026 a gener de 2027 i que afectarà al tram entre els estacions de Mollet Santa Rosa i La Garriga, que utilitzen més de 10.000 usuaris diaris.
Els viatgers seguiran comptant amb els busos directes entre Barcelona i Centelles, Vic i La Garriga en tots dues sentits, i també hi haurà un bus entre Mollet Santa Rosa i Centelles.
SERVEI 60 BUSOS
Durant les últimes setmanes, el servei de 60 busos previst, que compta amb un pressupost de 56,4 milions, ha fet proves per calcular el temps de recorregut i estudiar el trajecte, per la qual cosa Carmona va assegurar que està tot llest per al dimarts.
Amb motiu de totes aquestes obres, Renfe reforçarà el personal d'informació i atenció al client amb 70 nous auxiliars i personal de seguretat en totes les estacions afectades, així com dispositius específics en cada punt de transbord.
17 QUILÒMETRES
La duplicació de via prevista a la R3 abasta uns 17 quilòmetres de la línia Barcelona-Vic-Puigcerdà i és una gran demanda del territori, ja que fins al moment només pot circular un tren per aquest tram a l'existir una única via, la qual cosa produeix un coll d'ampolla quan hi ha incidències.
Finalment, aquesta obra és produeix després d'un primer tall en la mateixa línia entre octubre de 2023 i febrer de 2024 per desdoblar el tram entre Mollet i Figaró (Barcelona), per la qual cosa per a aquesta ocasió han pogut aprendre de l'operativa.
Així mateix, és tracta d'un projecte que s'ha retardat en nombroses ocasions per que no coincideixi amb altres grans talls que s'han fet a la xarxa, com les obres en el túnel de Roda de Barà (Tarragona).