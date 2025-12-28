Macron enalteix el llegat de Brigitte Bardot, "una llegenda d'aquest segle"

Europa Press/Contacto/PARAMOUNT PICTURES - Arxiu
MADRID 28 des. (EUROPA PRESS) -
El president de França, Emmanuel Macron, ha lamentat aquest diumenge la mort als 91 anys de l'actriu i cantant Brigitte Bardot, a qui ha descrit com "una llegenda d'aquest segle".
Ha destacat les seves pel·lícules, la seva veu, la seva fama i també "les seves penes, la seva generosa passió pels animals, el seu rostre que es va convertir en Marianne: Brigitte Bardot va encarnar una vida de llibertat", ha dit en el seu compte a la xarxa social X.
"Una existència francesa, una resplendor universal. Ens va commoure. Plorem una llegenda del segle", ha afegit.
L'Elisi ha publicat a més un comunicat en què destaca que "Brigitte Bardot va ser aquella a través de la qual Déu va crear la dona", en referència a la pel·lícula 'I Déu va crear la dona', de Roger Vadim.
"Va ser un estrella absoluta del cinema francès i internacional, la figura de la dona en l'imaginari nacional, i una veu lliure i compromesa", ha dit.
A més, ha subratllat que va ser "una dona lliure" i "compromesa", després de "renunciar definitivament al cinema el 1973 per consagrar-se a la protecció dels animals, la gran lluita de la seva vida". "Per als francesos, per a milions de membres i per a punts voluntaris, Brigitte Bardot encarnava aquesta causa del progrés".
"El president de la República i la seva esposa reten homenatge a una gran actriu, un esperit lliure, una icona que va commoure al món i va encarnar el somni francès", ha manifestat l'Elisi, i ha enviat les "més sinceres condolences" de Macron i la seva dona a "la família, éssers estimats i tots els qui van apreciar" Bardot.