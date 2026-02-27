Un macrocontrol de transports a l'AP-7 detecta 109 infraccions

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desplegat un 'macrocontrol' de transports a l'AP-7 que ha deixat un total de 114 vehicles aturats i 693 controlats amb el sistema DSRC, a més de 109 infraccions de temps de conducció i descans i 24 vinculades al Servei Català de Trànsit (SCT).
A més a més, els Mossos han immobilitzat tres vehicles i n'han traslladat un altre al taller, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
Finalment, un conductor ha estat investigat per falsificació documental.