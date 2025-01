Un macrocontrol a furgonetes de paqueteria a Tarragona se salda amb 20 denúncies

TARRAGONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Guàrdia Urbana de Tarragona i Inspecció de Treball, han efectuat aquest dimarts un "macrocontrol" de furgonetes dedicades al transport de paqueteria que s'ha saldat amb 20 denúncies, segons ha informat en un comunicat.

El motiu d'aquest dispositiu, que s'ha dut a terme al polígon de Francolí de Tarragona, és l'increment de l'activitat econòmica relacionada amb el transport de furgonetes i el seu objectiu és verificar el compliment de la normativa en matèria de tràfic i transport i detectar irregularitats laborals dels treballadors.

El macrocontrol s'ha saldat amb un total de 47 furgonetes inspeccionades, de les quals 10 han estat denunciades per infraccions en matèria de transport i el Servei Català del Trànsit n'ha tramitat 10 més per irregularitats en els permisos de conduir i falta d'ITV i assegurances, mentre que Inspecció de Treball ha tramitat 6 expedients a treballadors que no tenien contracte laboral.