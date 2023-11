Macip i Esteller: "La primera persona que prendrà una píndola antienvelliment ja ha nascut"

Els dos científics escriuen com viure més i millor a 'El secret de la vida eterna'

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

Els científics Salvador Macip i Manel Esteller aborden la possibilitat de manipular l'envelliment per viure més i millor en el llibre 'El secret de la vida eterna' (Grijalbo en castellà, Rosa dels Vents en català) i auguren que els fàrmacs arribaran en unes dècades: "La primera persona que prendrà una píndola antienvelliment ja ha nascut", segons Macip.

En una entrevista d'Europa Press, asseguren que l'envelliment no s'ha d'acceptar com una cosa biològicament inamovible: "Hem descobert bastantes coses ara per començar a pensar que el podem frenar, ralentir, modificar i canviar", diu Macip, investigador de la Universitat de Leicester.

No obstant això, Esteller constata que encara no és possible frenar l'envelliment amb medicaments i que de moment l'única manera de fer-ho és tenint hàbits de vida saludables, com evitar el sedentarisme, l'alcohol, el tabac, els aliments poc saludables i les infeccions víriques, entre d'altres.

Esteller, director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, preveu que aquest fàrmac antienvelliment sigui una 'multipil', és a dir, una píndola que tindrà diversos agents biocel·lulars dirigits cap a dianes relacionades amb l'envelliment prematur.

Tots dos investigadors veuen necessari disposar de fàrmacs més específics contra determinades molècules relacionades amb l'envelliment i, alhora, que aquests medicaments no generin efectes secundaris a les persones que els prenguin.

ANIMALS: "LA IMMORTALITAT NO ÉS UNA FICCIÓ"

Esteller ha advertit que els fàrmacs contra l'envelliment poden originar altres malalties (de la mateixa manera que hi ha més casos d'Alzheimer ara perquè la gent viu més anys), per la qual cosa, si s'allarga l'esperança de vida, pot ser que apareguin noves malalties de les quals no es disposa informació.

Tots dos remarquen la importància de continuar fent recerca i d'aprendre més d'altres espècies: hi ha animals i plantes capaces de viure segles, com els taurons i les tortugues, i "potser algun té la clau de l'antienvelliment", ha dit Macip.

"Hi ha animals que no envelleixen, que els seus teixits estan sempre frescos i, si els poses en unes condicions adequades, podrien viure per sempre, no es degeneren. No ens ho hem inventat, la immortalitat no és una ficció dels humans, és una realitat biològica, existeix. La pregunta és: es poden traslladar aquests coneixements als humans?", s'ha qüestionat Macip.

MANERES D'ENVELLIR

D'acord amb les claus de la medicina moderna que avancen cap a fàrmacs personalitzats que s'adapten a les patologies de cada persona, els investigadors valoren la possibilitat que l'envelliment no sigui homogeni i que cada persona, i fins i tot cada part del cos, envelleixi de manera diferent.

Així, el fetge d'una persona pot envellir més ràpid que el seu cervell o la seva pell, per la qual cosa Macip no descarta que en uns anys es pugui diferenciar entre tipus d'envelliment (de la mateixa manera que avui es distingeixen els tipus de càncer de mama) i receptar tractaments concordes a la manera d'envellir.

FACTORS SOCIALS A ADAPTAR

Esteller ha avisat de l'impacte socioeconòmic que pot tenir un fàrmac antienvelliment que permeti viure fins als 125 anys i s'ha preguntat quins mecanismes impulsar perquè el sistema actual pugui gestionar vides tan longeves.

Per Macip, la feina, la jubilació i la solitud no desitjada són alguns aspectes que els investigadors plantegen abordar: "El primer que hem d'aconseguir és que la gent vulgui viure i que estigui activa, que estigui implicada en la societat, integrada".