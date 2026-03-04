El Macba obre el concurs públic per a la selecció de la nova direcció

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) ha obert el concurs públic per a la selecció d'una nova direcció, que ja ha publicat les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en els pròxims dies es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) i la pàgina web del museu.
El concurs es convoca per substituir l'actual directora, Elvira Dyangani Ose, que deixarà la institució a l'abril després que el Consorci del Macba no veiés compatible amb el càrrec de directora artística de la Bienal d'Art Públic Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units): el mandat acabava inicialment el setembre d'aquest any.
La direcció del Macba comporta la direcció artística, patrimonial i estratègica del museu, a més de la representació institucional, i inclou l'elaboració del programa artístic i de continguts o la proposta d'adquisicions d'obres d'art que formaran part de la col·lecció permanent.
Els candidats hauran d'acreditar una trajectòria o experiència en la direcció o en posicions de rellevància en museus o centres d'art contemporani, com a mínim durant 3 anys, i la recepció de candidatures es tancarà 32 dies naturals després de l'endemà que es publiqui la convocatòria en el web del Macba.
A més, en la primera fase de selecció, els candidats ja hauran de presentar el seu projecte de direcció per a la institució, i el contracte de direcció té una vigència de cinc anys amb la possibilitat de renovació per a un període màxim de tres anys.