El Macba incorpora 21 obres en l'exposició de la seva Col·lecció per generar nous diàlegs

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) ha incorporat 21 peces per generar nous diàlegs i crear un nou relat en l'exposició 'Intenció Poètica', primera mostra de la Col·lecció Macba comissariada per la directora Elvira Dyangani Ose i que es podrà veure fins a mitjans del 2024.

Aquesta primera mutació de l'exposició incorpora obres de Joan Brossa, Luz Broto, Marcel Broodthaers, Carlos Bunga, Anne-Lise Coste, Domènec, Max de Esteban, Daniel Gasol, Marine Hugonnier, Joan Morey, Ahlam Shibli, Lucía C.Pino i Pedro Torres, entre d'altres, ha informat el museu en un comunicat.

Aquesta exposició "col·lectiva, viva i mutant" assaja revertir la dramatúrgia del museu i des que es va inaugurar fa sis mesos ja l'han visitada 85.000 persones.

La peça de Luz Broto 'Una pared (2022-2024)' comença a desdibuixar l'espai expositiu i de circulació, ja que consisteix en un mur que travessa l'Edifici Meier i dona la benvinguda al públic, modificarà la circulació i, en certa mesura, tancarà l'exposició el 2024.

La mostra retira peces d'artistes com Ignasi Aballí, Mar Arza, Peter Friedl, Mona Hatoum, Oriol Vilanova, Magdalena Jitrik i Laia Estruch, entre d'altres, algunes per qüestions de conservació i d'altres per generar noves juxtaposicions conceptuals.

Aquesta nova aproximació a la Col·lecció Macba se serveix, en gran part, d'obres adquirides els últims anys que busquen nous escenaris de relació amb obres existents als fons del museu, però també amb obres en préstec d'artistes de dins i fora del conjunt.