El Macba de Barcelona es podrà visitar de franc els dijous, divendres i dissabte d'estiu

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) ha impulsat la iniciativa Vespres Macba, que permetrà visitar el museu de franc els dijous, divendres i dissabtes de 18 a 20 hores, coincidint amb l'horari d'estiu.
Els dissabtes, la franja gratuïta coincidirà amb les visites comentades a l'exposició 'Com una dansa d'estornells', amb la qual el centre commemora el 30è aniversari de la seva col·lecció, informa en un comunicat d'aquest divendres.
El públic també podrà visitar 'Basel Abbas i Ruanne Abou-Rahme. Presoners de l'amor. Fins al sol de la llibertat' i 'Anna Moreno. La tercera torsió', a més de les instal·lacions 'Espiral del temps', d'Edwin van der Heide, i 'Els Ocells-estels', d'Aurèlia Muñoz.