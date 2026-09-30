Lynyrd Skynyrd, primera confirmació del Barts Festival 2027 de Barcelona

BARTS FESTIVAL/THE PROJECT
BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La banda nord-americana Lynyrd Skynyrd, creadora de la icònica 'Sweet Home Alabama', actuarà el 9 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona dins el Barts Festival 2027 i esdevé així la primera confirmació de la pròxima edició del certamen.
Les entrades per al concert d'aquesta banda de rock amb més de 50 anys d'història i 38 milions de discos venuts als Estats Units es posaran a la venda aquest divendres, informa la promotora The Project en un comunicat.
La banda actualment està liderada per Johnny Van Zant i Rickey Medlocke i el Barts Festival anunciarà més artistes de cara a la seva segona edició en les pròximes setmanes d'un festival que l'estiu passat va tenir més de 68.000 assistents.