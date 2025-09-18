Luz Casal actuarà en l'Strenes de Girona a l'abril

GIRONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
La cantant Luz Casal actuarà el pròxim 18 d'abril a l'Auditori de Girona, en el marc del Festival Strenes, en què presentarà els temes del seu nou àlbum que es publicarà a la tardor.
Aquesta actuació s'afegeix a les ja anunciades d'Els Amics de les Arts --que han exhaurit les entrades per al doble passi a les escales de la Catedral el 2 de maig--, Macaco i Ferran Palau, informa aquest dijous el festival en un comunicat.
Les entrades del concert de Luz Casal es posaran a la venda aquest dijous a la tarda en el web del festival.