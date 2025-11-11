'Lux' es converteix en l'àlbum d'una artista hispana més reproduït en un dia a Spotify

MADRID 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Rosalía ha assolit un nou rècord històric de reproduccions a Spotify, després del llançament de 'Lux', l'àlbum que ha esdevingut el disc d'una artista de parla hispana més reproduït en un sol dia.
La plataforma de música ho ha comunicat aquest dimarts i destaca la "constant evolució artística" de Rosalía amb el seu nou disc, que inclou la traducció de les lletres en 13 idiomes diferents gràcies a l'ampliació de la col·laboració entre Spotify i MusixMatch.
Amb aquesta integració, ja activa en mercats clau com els Estats Units i Espanya (des del 7 de novembre), els oients d'arreu del món poden entendre a l'instant les cançons, escurçant la distància entre la seva música i l'audiència global.