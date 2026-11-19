Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicat Ustec·Stes ha avisat aquest dijous que impugnarà els serveis mínims de la vaga educativa prevista el dijous 26 de novembre si són diferents dels establerts en l'aturada general de l'11N.
Ho ha dit en un comunicat després de la mediació convocada per la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat entre el departament d'Educació i els sindicats convocants de l'aturada.
Ustec·Stes ha criticat la "falta absoluta de voluntat negociadora" de la Conselleria d'Educació, i ha retret que el departament, segons el sindicat, no hagi presentat cap proposta.
El sindicat ha dit que la Conselleria d'Educació ha plantejat la mateixa proposta de serveis mínims que en anteriors aturades educatives, "sense tenir en compte el model aplicat en l'última vaga general".
L'Ustec·Stes ha advertit que impugnarà qualsevol resolució de serveis mínims que dicti la Generalitat que "no s'ajusti als criteris i al model" aplicat durant l'11N, i ha demanat que no ignori aquest precedent.