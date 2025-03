L'ús d'Instagram i Tiktok afecta més el benestar psicològic de les noies, segons la UPF i la UOC

L'enquesta es basa en les respostes de més de 1.000 adolescents espanyols

BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -

Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha revelat que l'ús d'Instagram i TikTok afecta més el benestar psicològic de les noies que el dels nois.

La recerca sorgeix d'un estudi quantitatiu i ha evidenciat que les noies fan un ús més intensiu de les xarxes i se senten més observades i pressionades per la imatge i l'aspecte físic que projecten, a més de necessitar més validació externa, segons ha informat la UPF en un comunicat aquest dilluns.

L'estudi ha analitzat la percepció dels joves pel que fa a l'impacte de les xarxes sobre molts altres aspectes de la seva vida social, com la pertinença grupal o la capacitat d'expressar-se tal com són.

MÉS DE 1.000 ADOLESCENTS ENQUESTATS

Els resultats parteixen d'una enquesta a una mostra representativa de 1.043 adolescents espanyols de 12 a 18 anys (50,5% noies i 49,5% nois), dels quals el 70,7% són usuaris de TikTok i el 63,8% d'Instagram.

Els enquestats han valorat de l'1 al 5 l'impacte de les xarxes sobre 9 ítems de la seva vida social, i els més ben puntuats han estat la capacitat d'organització col·lectiva, la pertinença global i la possibilitat d'expressar-se tal com són; en totes les respostes excepte el benestar psicològic, no hi ha diferències rellevants per gènere.

Els ítems amb una valoració més baixa tant entre els nois com les noies són la comunicació amb les persones adultes més properes, amb un 3,06 en tots dos casos, i en el cas del benestar psicològic, les noies el puntuen amb un 2,99 i els nois amb un 3,13.

IMPACTES POSITIUS EN LES NOIES

Una de les conclusions de l'estudi és que els nois consideren que l'ús de les xarxes té un impacte neutre sobre la seva vida, però les noies indiquen fins a certs efectes positius en l'ús de les xarxes sobre el seu benestar psicològic, per exemple valoren que se'ls faciliti connexió, suport i espais de debat amb persones en situacions similars.

L'estudi alerta que aquesta tendència resta capacitat crítica als adolescents respecte a les tradicions socials establertes, per exemple als rols de gènere, segons l'algorisme que apareix a TikTok.

L'article s'ha publicat en la 'Revista de Comunicació', i l'estudi ha estat dirigit per Mònika Jiménez, investigadora del grup Communication, Advertising and Society (CAS) del Departament de Comunicació de la UPF, i Mireia Montaña, que forma part del grup 'Aprenentatge, Mitjans de Comunicació i Entreteniment (GAME)', dels estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.