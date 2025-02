L'ús del català com a llengua habitual baixa al 32,6%, segons la Generalitat

Creix l'ús mixt de català i castellà com a llengua d'identificació, inicial i d'ús

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

L'ús del català com a llengua habitual ha baixat gairebé quatre punts en termes percentuals, després de passar del 36,1% el 2018 al 32,6% de la població el 2023, malgrat un increment de parlants habituals i coneixedors de la llengua, segons l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població (EULP 2023) presentada aquest dimecres pel conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, i el director de l'Idescat, Xavier Cuadras.

El castellà puja en termes absoluts, però com a conseqüència del creixement d'altres opcions baixa del 48,6% al 46,5% en termes relatius com a llengua d'ús habitual, i l'opció català i castellà creix del 7,4% al 9,4% com altres combinacions de llengües, del 3% al 5,6%.

Francesc Xavier Vila ha afirmat que el català "retrocedeix una mica" en l'ús habitual, mentre que augmenta els que fan servir la combinació de català i castellà i altres combinacions de llengües, i ha remarcat que la llengua d'ús habitual no és la d'identificació.

El català i el castellà com a llengua inicial única ha baixat lleugerament: el percentatge de persones amb el català com a llengua inicial ha passat del 31,5% el 2018 al 29%, mentre que el castellà ha baixat del 52,7% al 49,2% en el mateix període, però hi ha hagut un increment de la llengua inicial combinada català i castellà, del 2,8% al 5,6%, i s'ha incrementat la transmissió del català de pares a fills més d'un 7%.

Sobre la llengua d'identificació, amb la qual el parlant s'identifica, el 30% de la població té el català, que baixa del 36,3% del 2018, el castellà també ha baixat del 46,6% al 40,4%, mentre que els parlants que s'identifiquen amb el català i el castellà augmenta del 6,9% al 14,6% i amb una altra combinació de llengües passa de l'1,5% al 5,8%.

El català decreix des dels més grans de 65 anys fins als adults joves com a llengua inicial, habitual i única i repunta entre els joves; en la població nascuda a Catalunya el català és la llengua inicial de més del 56,8%, d'identificació del 70,8% i habitual del 64% en aquest grup, i en els nascuts a la resta de l'Estat el castellà és predominant, amb inicial en el 84,5%, identificació en el 76,2% i habitual en el 77%.

Vila ha apostat per facilitar l'ús de la llengua en àmbits "on no és fàcil" canviar hàbits estereotipats integrant la diversitat, i generar acords socials, i en aquest últim terme ha dit que del Pacte Nacional per la Llengua ha avançat un text de consens però que s'ha de tancar.

Els resultats de l'EULP 2023 s'emmarquen en un escenari de creixement demogràfic determinat per l'arribada de població estrangera, que es concentra principalment entre les franges de 25 i 45 anys, s'observa una reducció de la població nascuda a la resta de l'Estat mentre que la població nascuda a Catalunya ha experimentat un creixement moderat.

EL 93,4% ENTÉN EL CATALÀ

El 93,4% de la població de 15 anys o més entén el català, el 80,4% el sap parlar i el 65,6% el sap escriure, mentre que el castellà és entès pel 99,6% de la població, el 99,2% el sap parlar, el 97,5% el sap llegir i el 94,5% el sap escriure.

L'enquesta indica que el nombre de persones que saben català ha crescut en 267.600 nous coneixedors de 15 anys o més, en un context d'un increment de la població de 398.500 persones en el mateix període.

També assenyala que el català va guanyar un mínim de 127.600 parlants actius de 15 anys o més en aquell període, que són parlants que combinen el català amb altres llengües en el dia a dia en diferents graus d'ús, i que per a Vila evidencia una societat més multilingüe.

1,6 MILIONS NO PARLEN EL CATALÀ

Segons l'enquesta, hi ha més de 2,2 milions de persones que fan servir el català de manera quotidiana, tot i que no majoritària, i aquests parlants secundaris, que parlen català amb diferents graus d'ús, han crescut en 117.000 persones, però també assenyala que 1,6 milions de persones no fan servir el català.

La Conselleria de Política Lingüística i l'Idescat elaboren aquesta enquesta amb una periodicitat quinquennal per conèixer l'evolució de l'ús i el coneixement de llengües a Catalunya i el treball de camp es va fer entre setembre del 2023 i abril del 2024, amb una mostra representativa de gairebé 9.000 persones de 15 anys o més.