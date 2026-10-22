L'UME i l'ANAV assagen a Vandellòs II (Tarragona) la resposta a una possible emergència

TARRAGONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Militar d'Emergències (UME) i l'organització de resposta ANAV a la central nuclear Vandellòs II (Tarragona) han fet exercicis conjunts de formació i coordinació per garantir una resposta ràpida i efectiva a una eventual emergència a la central, ha informat l'ANAV en un comunicat aquest dijous.
Durant aquesta setmana, la central nuclear de Vandellòs II ha acollit diverses pràctiques en les quals hipotèticament se sol·licitaria la col·laboració de l'UME, que ha mobilitzat 200 efectius i més de 40 vehicles.
S'han comprovat les capacitats de reconeixements radiològics de zones contaminades, l'extinció d'incendis exteriors, amb personal de la pròpia central i els Bombers de la Generalitat, a més del suport als equips d'emergència en el rescat de víctimes per a la seva evacuació, el control dosimètric del personal intervinent i la localització de materials radioactius, entre altres activitats.