L'UME es desplaça a Urda per col·laborar en el dispositiu de l'accident ferroviari

MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Militar d'Emergències (UME) i unitats de la Guàrdia Civil s'ha desplaçat a Urda (Toledo) per col·laborar en el dispositiu organitzat per la col·lisió entre dos trens d'alta velocitat.
A les 11.00 del matí, el Ministeri de Defensa ha indicat a Europa Press que l'UME estava a punt d'arribar a la localitat amb els mitjans per col·laborar en el dispositiu.
Per la seva banda, el Govern central ha informat que la Guàrdia Civil ha desplegat a la zona personal de Seguretat Ciutadana de la província de Toledo, a més d'agents del SEPRONA i de la Prefectura de Trànsit. També s'hi han desplaçat unitats de Seguretat Ciutadana de Ciudad Real i Albacete, dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS), del Servei Aeri, de drons, de l'equip de Grans Catàstrofes del Servei de Criminalística i de Policia Judicial.
Així mateix, l'executiu ha traslladat que la secretària general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones, està seguint l'evolució de l'emergència en contacte permanent amb els equips de Protecció Civil de Castella-la Manxa.
El sinistre s'hauria registrat a les 8.54 hores, quan el tren AVE 2080 amb sortida de Madrid i destinació Sevilla ha xocat amb el tren Iryo 6076 i els últims dos trens de l'Iryo han descarrilat.