L'UME activa el desplegament de 117 efectius i 25 vehicles a Catalunya per la pesta porcina

La col·laboració entre el Govern central i la Generalitat és permanent i "exemplar"
BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha activat el desplegament de 117 efectius i 25 vehicles a Catalunya per donar suport als treballs de contenció del brot de pesta porcina africana (PPA), principalment unitats del Grup d'Intervenció en Emergències Tecnològiques i Mediambientals (GIETMA), de Torrejón de Ardoz (caserna general de l'UME) i el IV Batalló amb base a Saragossa.
Aquesta activació respon a la petició de la Generalitat formalitzada diumenge a la tarda i el cos de la Guàrdia Civil s'ha posat a disposició "per a qualsevol tasca que hagi de dur a terme el Seprona o qualsevol altra unitat d'aquest cos que calgui", informa la Delegació del Govern central aquest dilluns en un comunicat.
Al llarg d'aquest dilluns es concretarà el desplegament d'aquests efectius, afegeixen.
Les mateixes fonts han explicat que el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, "manté un seguiment permanent tant del desplegament operatiu de l'UME com de l'evolució del brot en coordinació directa amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació".
Així mateix, la coordinació és permanent entre la presidència de la Generalitat --amb el president Salvador Illa i el conseller de Presidència, Albert Dalmau--, amb l'esmentada Conselleria d'Agricultura, (Òscar Ordeig) i amb Interior i Seguretat Pública (Núria Parlon).
TREBALLS TÈCNICS I VETERINARIS
Arran d'aquesta "col·laboració activa", el delegat va comunicar el cap de setmana a la Generalitat que hi havia unitats de l'UME disponibles i amb les capacitats oportunes que es podien posar a la seva disposició tant per a treballs tècnics com veterinaris sobre el terreny.
La col·laboració entre administracions "està sent exemplar per lluitar contra aquest brot amb tots els mitjans disponibles, sent coordinat i dirigit l'operatiu per la Generalitat de Catalunya".