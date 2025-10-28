Luis Tosar i Rigoberta Bandini presentaran els Premis Goya 2026

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Luis Tosar i Rigoberta Bandini presentaran els Premis Goyas 2026, que tindran lloc el 28 de febrer a Barcelona a l'Auditori del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), tal com ha anunciat aquest dimarts l'Acadèmia de Cine d'Espanya.
Així ho ha anunciat el president de l'Acadèmia, Fernando Méndez-Leite, qui ha assegurat que Tosar "és el millor" juntament amb "deu o dotze actors" més, i ha cantat algunes línies de la cançó de Bandini, 'Brindis', per presentar l'artista.
Tosar ha avançat que serà una gala en la qual es representaran de manera àmplia i extensa "totes les diversitats culturals d'Espanya".
"Hi haurà molt català, molt gallec, molt basc i molt castellà. Hi haurà molt de tot", ha destacat.
Tots dos presentadors han estat guardonats amb el Goya. En el cas de Luis Tosar fins a tres ocasions, per 'Celda 211', 'Te doy mis ojos' i 'Los lunes al sol'. L'actor ha reconegut que li fa una il·lusió "especial" presentar la gala, cosa que ja s'havia intentat sense èxit.
"És l'any en què he fet el pas. Hi ha hagut intents d'acostament altres anys i no havia estat possible. Em fa il·lusió fer-ho amb aquesta directiva", ha indicat.
Per la seva banda, Rigoberta Bandini va aconseguir el guardó a millor cançó original 2024, pel tema 'Solo quiero amor', per a la pel·lícula 'Te estoy amando locamente', d'Alejandro Marín.
"Estic molt emocionada, sento molta responsabilitat. Vull que sigui una gala increïble", ha afirmat la cantant catalana, que ha confessat que li ve de gust que sigui a la seva ciutat. "En tinc moltes ganes", ha afegit.