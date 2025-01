Lucinda Williams actuarà a Barcelona i Madrid al juny

LAST TOUR

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

La cantautora nord-americana Lucinda Williams actuarà al juny a Barcelona i Madrid i afegirà aquestes dates a la seva presència en l'Azkena Rock Festival de Vitòria.

Segons ha informat aquest dimecres la promotora Last Tour, Williams actuarà el 19 de juny a la Sala Apolo de Barcelona i el 21 de juny a La Riviera de Madrid, i les entrades per a aquests dos concerts es posaran a la venda divendres.

Guanyadora de tres Grammy al llarg de la seva carrera i inclosa en l'Austin City Limits Hall of Fame, va publicar al desembre 'Lucinda Williams sings The Beatles from Abbey Road', en el qual reinterpreta clàssics del grup.