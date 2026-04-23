Lucía Solla explica haver-se trobat amb lectores que se senten "molt identificades" amb la seva novel·la

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora Lucía Solla ha celebrat el seu primer Sant Jordi a Barcelona com a escriptora i també com a lectora, i ha explicat que s'ha trobat majoritàriament amb dones lectores que se senten "molt identificades" amb la seva novel·la, 'Comerás flores'.
En unes declaracions a Europa Press, Solla també ha explicat que demanen la signatura dones que són amigues de noies que viuen una situació semblant a la Marina, la protagonista del llibre: "Volen que els transmeti forces a través de les dedicatòries".
Solla ha reconegut que la seva intenció era escriure una novel·la, fet que li ha permès donar xerrades a instituts perquè els estudiants identifiquin certes conductes que s'han d'evitar amb relació al maltractament dins una relació.