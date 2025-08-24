L'R3 de Rodalies torna a interrompre la seva circulació per una nova avaria

Rodalies estableix autobusos llançadora entre Granollers i La Garriga (Barcelona)
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
La línia R3 de Rodalies de Catalunya ha tornat a interrompre la seva circulació aquest diumenge cap a les 11.00, després d'haver-la restablert al matí després de les avaries a la catenària de dissabte a la tarda.
La circulació està interrompuda entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga (Barcelona), per una incidència en el tram entre Parets del Vallès (Barcelona) i la Garriga, segons ha informat Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press.
Arran d'aquesta avaria s'ha cancel·lat l'expedició dels trens amb origen a l'Hospitalet de Llobregat i a més Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat per aquest tall de circulació.
SERVEIS ALTERNATIUS
Rodalies ha establert alguns serveis alternatius, amb autobusos llançadora entre Granollers i la Garriga (Barcelona) i un altre que cobreix la ruta entre Parets del Vallès, Granollers, les Franqueses i La Garriga (Barcelona).
També recomana, alternativament, utilitzar les línies R1 i R4 entre l'Hospitalet i l'estació de Sants i la línia R2 Nord per cobrir el trajecte entre les estacions de Sants i Granollers centre.