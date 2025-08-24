L'R3 de Rodalies restableix la circulació després de l'avaria de dissabte

BARCELONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La circulació ferroviària a tota la línia R3 de Rodalies s'ha restablert aquest diumenge a primera hora del matí, després de l'avaria de dissabte a la tarda entre les estacions de Montcada Bifurcació i les Franqueses (Barcelona).
Els trens recuperen progressivament les freqüències i horaris de pas habituals durant el matí, informa Rodalies en una anotació a X recollit per Europa Press.
Adif, que informava aquest dissabte que es tractava d'un problema a la catenària, també ha assenyalat aquest diumenge en un missatge a X recollit per Europa Press que a les 7.40 l'avaria havia estat reparada.