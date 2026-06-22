L'R3 de Rodalies recupera el servei després de resoldre's la incidència per robatori de coure

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
El servei de tota la línia R3 de Rodalies s'ha recuperat aquest dilluns a les 11.22 hores després de resoldre's la incidència que ha obligat a tallar la circulació després d'un robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès (Barcelona), han informat fonts de Renfe a Europa Press.
La línia ha estat tallada prop de 5 hores i es manté el servei habitual de transport alternatiu per carretera.
Continua tallat el tram de l'R14 entre Reus i Vinaixa (Tarragona) després d'un incendi proper a la zona de vies i una incidència en la infraestructura a l'estació de Montblanc (Tarragona) causat per un altre robatori de coure, també des de primera hora d'aquest dilluns.