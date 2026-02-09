Love of Lesbian, Morad i La M.O.D.A. actuaran en el Festival Ítaca de Girona

GIRONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
El Festival Ítaca, que se celebrarà del 4 d'abril al 5 de juliol a diversos municipis de la comarca de l'Empordà (Girona), tindrà Love of Lesbian, Morad i La M.O.D.A., informen els impulsors en un comunicat d'aquest dilluns.
La programació també inclou concerts de 31 Fam, Alosa, Anna Andreu, Barry B, Cupido, Els Amics dels Arts, Joan Miquel Oliver, La Ludwig Band, Malifeta, Mama Dousha, Mazoni, Remei de Ca la Fresca, Ryna DJ, Sidonie, The Molotovs i Ven'nus.
Els escenaris inclouen l'Escala, l'Estartit, Pals, Ullastret, Gualta, la Pera i Calella de Palafrugell, i també Girona ciutat.